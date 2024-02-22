Власти Британии ввели санкции против ОЭЗ «Алабуга»

Санкции против ОЭЗ «Алабуга» введены, поскольку, по данным правительства Британии, организация получает выгоду из сотрудничества с российскими властями путем ведения бизнеса в секторе, которое имеет стратегическое значение для правительства РФ. Кроме того, зона ведет бизнес в виде предприятие, которое аффилировано с российским Кабмином. Санкции в данной ситуации представляют из себя заморозку активов ОЭЗ «Алабуга».



Кроме того, санкции были введены против руководства компании «Алроса», членов совета директоров «Новатэк», Пермского порохового завода и др.



«Ъ-Казань».