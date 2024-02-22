Бундестаг одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву

Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus остается дальность действия ракет, составляющая 500 километров. До сих пор ФРГ принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.