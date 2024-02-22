Бундестаг одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву

«За проголосовали 382, против — 284, воздержались двое», — сообщила председатель бундестага.
Резолюция социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и «Зеленых» — альтернатива отклоненного перед этим документа фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus остается дальность действия ракет, составляющая 500 километров. До сих пор ФРГ принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего не известно.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.