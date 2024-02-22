Глава ЦИК рассказал, когда будут объявлены предварительные итоги выборов

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Предварительные итоги выборов в парламент Беларуси и местные советы депутатов будут оглашены примерно в два часа ночи с 25 на 26 февраля, сообщил глава Центрального избирательного комитета республики Игорь Карпенко на встрече с генеральным секретарем СНГ и главой миссии наблюдателей от организации Сергеем Лебедевым, передает Sputnik.
«В настоящее время в Беларуси работают 294 международных наблюдателя, включая миссию СНГ, ШОС, представителей ЦИК Пакистана», — сказал он.
Кроме того, аккредитованы 23 индивидуальных эксперта из стран Европейского союза.
«Мы констатируем достаточно высокую явку избирателей», — сообщил Карпенко.
«Двадцать пятого февраля информационный центр будет работать в режиме нон-стоп. В 10 утра — первый выход. Где-то примерно в два часа ночи, может, чуть позже мы огласим предварительные результаты и на 14:00 26 февраля мы запланировали итоговую пресс-конференцию по предварительным итогам единого дня голосования», — сказал глава ЦИК.
Впервые в Беларуси 25 февраля пройдет единый день голосования — будут избраны 110 депутатов нижней палаты белорусского парламента и более 12 тысяч депутатов местного уровня. Как ранее сообщал Sputnik, за два дня досрочного голосования на избирательные участки пришли почти 15% граждан, которые имеют право голоса.