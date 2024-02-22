Глава ЦИК рассказал, когда будут объявлены предварительные итоги выборов

«Двадцать пятого февраля информационный центр будет работать в режиме нон-стоп. В 10 утра — первый выход. Где-то примерно в два часа ночи, может, чуть позже мы огласим предварительные результаты и на 14:00 26 февраля мы запланировали итоговую пресс-конференцию по предварительным итогам единого дня голосования», — сказал глава ЦИК.