«Европейские села» Молдовы останутся без школ, детей будут возить в районы: Родителям, чтобы не возмущались, обещают доплачивать

— Эта инициатива крамольна, она приведёт к сегрегации детей. Что значит, что 35 школ образцовых, а что с остальными, которых около 1200? Зачем разделять детей на тех, кто будет обучаться в престижных школах и в школах второго сорта? — комментирует для «КП» в Молдове экс-министр образования Корнелиу Попович. — В чём виноваты дети, которые по разным причинам не могут попасть в образцовые учебные заведения? Распространяется идея, в соответствии с которой родителям, которые будут возить своих детей в другие школы, будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 50 евро — это подкуп, коррупция и обман родителей и детей. Идея оптимизации, а точнее ликвидации образования в Молдове, для кого-то стала «священной коровой». Но эта идея ведёт к краху Республики Молдова.