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«Европейские села» Молдовы останутся без школ, детей будут возить в районы: Родителям, чтобы не возмущались, обещают доплачивать

В Республике Молдова насчитываются 100 школ, в каждой из которых учатся менее чем 50 детей, и 300 школ, где учащихся менее 100.
Источник: соцсети

Об этом заявил министр образования и исследований Дан Перчун. По его словам, качество обучения в таких маленьких школах сильно хромает.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, власти намерены превратить 35 районных школ в образцовые, вложив в каждую до 2 млн евро, а также закупить 70 автобусов, которые будут перевозить учащихся из отдалённых сёл до этих учебных заведений. Для родителей, которые решат перевести своих детей в такие образцовые школы, планируется ввести материальную мотивацию в виде ежемесячного пособия в размере 50 евро, добавил Перчун.

Кроме того, Министерство образования и науки планирует запустить сеть образцовых школ, в которую войдут 35 общеобразовательных учреждений страны. Они должны быть капитально отремонтированы к 2025 году. Для облегчения доступа учащихся к этим школам будет закуплено 70 школьных автобусов.

— Эта инициатива крамольна, она приведёт к сегрегации детей. Что значит, что 35 школ образцовых, а что с остальными, которых около 1200? Зачем разделять детей на тех, кто будет обучаться в престижных школах и в школах второго сорта? — комментирует для «КП» в Молдове экс-министр образования Корнелиу Попович. — В чём виноваты дети, которые по разным причинам не могут попасть в образцовые учебные заведения? Распространяется идея, в соответствии с которой родителям, которые будут возить своих детей в другие школы, будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 50 евро — это подкуп, коррупция и обман родителей и детей. Идея оптимизации, а точнее ликвидации образования в Молдове, для кого-то стала «священной коровой». Но эта идея ведёт к краху Республики Молдова.

Источник: t.me/aifmd.

образование