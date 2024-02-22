Беглов вручил семье погибшего на СВО генерала Фролова «Золотую звезду»

С заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым в Петербурге простились 16 апреля 2022 года. Об этом писала тогда «Фонтанка». Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Подробности гибели офицера тогда не приводились, однако Беглов сказал, что генерал «пал смертью храбрых» в боях с украинским противником.