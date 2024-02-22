Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Беглов вручил семье погибшего на СВО генерала Фролова «Золотую звезду»

Семья погибшего участника спецоперации Героя России Владимира Фролова получила 22 февраля медаль «Золотая Звезда» из рук губернатора Петербурга Александр Беглова.

В декабре президент Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно Фролову звания Героя РФ.

«Владимир Петрович Фролов погиб в Мариуполе геройской смертью. Он не оставил своих солдат в бою», — рассказал глава города, подчеркнув, что офицер вместе с солдатами пошел на штурм и пал от пули снайпера.

Речь о героизме генерала Фролова слушали его сыновья — Михаил и Алексей, которые пошли по стопам отца. Михаил Фролов окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, служит в Минобороны РФ. Майор Алексей Фролов служит преподавателем в Военной академии тыла и транспорта МО РФ.

«Большое спасибо, что помните, что пришли разделить с нами эту грустную радость. Поздравляю всех с наступающим 23 февраля», — сказала Наталия Фролова, вдова погибшего.

По данным пресс-службы Смольного, Владимир Фролов в 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, а затем прошёл подготовку в Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ и Военной академии Генштаба ВС РФ.

Он служил на разных командных должностях — от заместителя командира роты до заместителя командующего общевойсковой армии Южного военного округа. Свой боевой опыт получил в мероприятиях в Сирии. Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За военные заслуги» и девятью ведомственными медалями.

Годы его службы связаны с Петербургом, где он и был похоронен. В пресс-службе Смольного уточнили, что власти оказывают вдове Фролова необходимую помощь.

С заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым в Петербурге простились 16 апреля 2022 года. Об этом писала тогда «Фонтанка». Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Подробности гибели офицера тогда не приводились, однако Беглов сказал, что генерал «пал смертью храбрых» в боях с украинским противником.