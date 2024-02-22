Беглов вручил семье погибшего на СВО генерала Фролова «Золотую звезду»

В декабре президент Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно Фролову звания Героя РФ.
«Владимир Петрович Фролов погиб в Мариуполе геройской смертью. Он не оставил своих солдат в бою», — рассказал глава города, подчеркнув, что офицер вместе с солдатами пошел на штурм и пал от пули снайпера.
Речь о героизме генерала Фролова слушали его сыновья — Михаил и Алексей, которые пошли по стопам отца. Михаил Фролов окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, служит в Минобороны РФ. Майор Алексей Фролов служит преподавателем в Военной академии тыла и транспорта МО РФ.
«Большое спасибо, что помните, что пришли разделить с нами эту грустную радость. Поздравляю всех с наступающим 23 февраля», — сказала Наталия Фролова, вдова погибшего.
По данным пресс-службы Смольного, Владимир Фролов в 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, а затем прошёл подготовку в Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ и Военной академии Генштаба ВС РФ.
Он служил на разных командных должностях — от заместителя командира роты до заместителя командующего общевойсковой армии Южного военного округа. Свой боевой опыт получил в мероприятиях в Сирии. Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За военные заслуги» и девятью ведомственными медалями.
Годы его службы связаны с Петербургом, где он и был похоронен. В пресс-службе Смольного уточнили, что власти оказывают вдове Фролова необходимую помощь.
С заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым в Петербурге простились 16 апреля 2022 года. Об этом писала тогда «Фонтанка». Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Подробности гибели офицера тогда не приводились, однако Беглов сказал, что генерал «пал смертью храбрых» в боях с украинским противником.