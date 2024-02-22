Путин после полета на Ту-160М решил проехать за рулем КамАЗа

КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за рулем КАМАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».
Вместе с президентом в кабине сидел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12, которая является одним из самых масштабных проектов страны. Планируется, что эта трасса не только свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, но и станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров. Всего планируется создать 32 МФЗ, предназначенные для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.