Путин после полета на Ту-160М решил проехать за рулем КамАЗа

На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12, которая является одним из самых масштабных проектов страны. Планируется, что эта трасса не только свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, но и станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров. Всего планируется создать 32 МФЗ, предназначенные для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.