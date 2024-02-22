Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа

Вместе с президентом в кабине находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Российский лидер прибыл на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Там Путину продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12, которая является одним из самых масштабных проектов страны. Эта трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, а также станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км. Всего создадут 32 МФЗ, предназначенные для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.
Ранее в этот день Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что маршрут полета — «военная тайна».
Российский лидер после полета поделился своими впечатлениями. Он отметил, что «техника отличная», ее можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.
Путин прибыл с визитом в Казань 21 февраля на открытие «Игр будущего». Турнир объединяет в себе традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Игры проходят с 21 февраля по 3 марта, в них участвуют 300 команд более чем из 100 стран. В организации соревнований задействованы более 1,5 тыс. волонтеров из РФ и дружественных стран.