Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа

Российский лидер прибыл на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Там Путину продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12, которая является одним из самых масштабных проектов страны. Эта трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, а также станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км. Всего создадут 32 МФЗ, предназначенные для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.