Казахстанская компания включена в пакет санкций ЕС

Включение в санкционный список крупных компаний из стран, традиционно не участвующих в санкционных войнах, может иметь значительные последствия как для самих предприятий, так и для мировой экономики в целом. Это шаг подчеркивает решимость ЕС противостоять обходу санкций и может привести к пересмотру торговых и экономических отношений на международной арене.