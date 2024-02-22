Великобритания ввела новые санкции против Беларуси и России

Власти Великобритании объявили о новом пакете санкций против Беларуси и России, передает ТАСС.
Так, МИД Великобритании проинформировал о расширении на 50 позиций перечня антироссийских санкций. Теперь в этот список включили две российские компании алмазо-бриллиантового комплекса, предприятия, связанные с производством боеприпасов, металлургические компании, фирмы, связанные с продажей и перевозкой нефти, а также иностранные компании.
Сообщается, что под санкции Великобритании попали две компании из Беларуси, по три из Турции и Китая, по одной фирме из ОАЭ и Швейцарии. Кроме того, под рестрикции попал ряд физических лиц.