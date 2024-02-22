Опубликованы кадры изнутри кабины Ту-160М с Путиным

Глава государства во время полета был за штурвалом в авиашлеме и летном костюме. Рядом с ним был основной пилот.
Полет Путина продолжался 30 минут. После приземления президент назвал Ту-160М отличным и надежным самолетом.
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Глава государства во время полета был за штурвалом в авиашлеме и летном костюме. Рядом с ним был основной пилот.
Полет Путина продолжался 30 минут. После приземления президент назвал Ту-160М отличным и надежным самолетом.