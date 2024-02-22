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Опубликованы кадры изнутри кабины Ту-160М с Путиным

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Кремль опубликовал кадры изнутри кабины бомбардировщика Ту-160М, сделанные в процессе полета президента РФ Владимира Путина.

Глава государства во время полета был за штурвалом в авиашлеме и летном костюме. Рядом с ним был основной пилот.

Полет Путина продолжался 30 минут. После приземления президент назвал Ту-160М отличным и надежным самолетом.

Путин Владимир