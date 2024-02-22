Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.