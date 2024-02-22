Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского сейма.
«Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте парламента.
Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
Согласно минсельхозу Латвии, что за первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.
В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.