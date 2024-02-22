Путин прокомментировал высказывание президента США Байдена в свой адрес

«И, судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать: “Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог”. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.