СМИ: Финляндия, вероятно, оставит закрытыми КПП на границе с Россией

МВД Финляндии в феврале вынесло для публичного обсуждения как минимум три законопроекта по ограничению прав беженцев, также создана рабочая группа, которая разрабатывает проект закона для борьбы с миграцией на границе с Россией. Ожидается, что все законопроекты будут в максимально сжатые сроки внесены в парламент и вступят в силу весной этого года.