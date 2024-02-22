Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, решениям руководства страны и титанической работе правительства ситуацию в экономике удалось стабилизировать и выйти на траекторию роста.