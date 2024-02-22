Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

«Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», — сказала она на брифинге.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель увеличили на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.
В конце января директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.
Как сообщил в середине февраля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6% и превысили среднемировые.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США.
В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, решениям руководства страны и титанической работе правительства ситуацию в экономике удалось стабилизировать и выйти на траекторию роста.