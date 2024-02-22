Погранслужбы Молдовы и Украины подписали План сотрудничества на 2024−2025 годы

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Представители руководства Пограничной полиции Республики Молдова и Государственной пограничной службы Украины подписали План сотрудничества на 2024−2025 годы, информирует Погранполиция Молдовы.
Двусторонняя встреча прошла на общем пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное, стороны подтвердили стремление к непрерывному сотрудничеству между двумя погранведомствами двух стран.
Подписанный документ, отметили в Погранполиции, обозначил «приверженность активизации партнерства в важных областях».
«Это сотрудничество будет направлено на ряд мероприятий, направленных на повышение безопасности на молдавско-украинской границе, сосредоточение усилий на борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и другими трансграничными нарушениями», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что глава Погранполиции Молдовы Руслан Галушка и начальник Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко договорились о развитии пограничного сотрудничества и взаимной поддержке ведомств в различных ситуациях. Они также проанализировали деятельность на пунктах пропуска, совместно управляемых молдавской и украинской сторонами, в том числе совместную патрульную деятельность и результаты этих действий после их возобновления на границе.
Собеседники подчеркнули важность выработки общего подхода в анализе рисков и необходимость совместных действий по противодействию нелегальной миграции. Были рассмотрены также вопросы координации и обмена информацией для более эффективного контроля на государственной границе.