Погранслужбы Молдовы и Украины подписали План сотрудничества на 2024−2025 годы

Отмечается, что глава Погранполиции Молдовы Руслан Галушка и начальник Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко договорились о развитии пограничного сотрудничества и взаимной поддержке ведомств в ​​различных ситуациях. Они также проанализировали деятельность на пунктах пропуска, совместно управляемых молдавской и украинской сторонами, в том числе совместную патрульную деятельность и результаты этих действий после их возобновления на границе.