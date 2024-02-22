В Риге переименуют улицы Пушкина, Тургенева и Ломоносова

На Украине также регулярно переименовывают улицы и сносят памятники, связанные с Россией. В частности, в ноябре снесли памятники Пушкину в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове; в феврале улица Булгакова получила имя актера Вахтанга Кикабидзе, а библиотека Блока — режиссера Гната Юры.