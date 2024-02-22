В Риге переименуют улицы Пушкина, Тургенева и Ломоносова

«Очень скоро в Риге больше не будет названий улиц, несущих идеологию империалистической России», — сказал вице-мэр Эдвард Ратниекс.
Улицы будут переименованы в честь выдающихся латышей, которые «сформировали латвийскую идентичность», — художника Вилгельма Пурвитиса, поэта Вилиса Плудониса, журналистки Эмилии Бениамин и других.
На Украине также регулярно переименовывают улицы и сносят памятники, связанные с Россией. В частности, в ноябре снесли памятники Пушкину в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове; в феврале улица Булгакова получила имя актера Вахтанга Кикабидзе, а библиотека Блока — режиссера Гната Юры.
Москва критикует подобные действия. Президент Владимир Путин назвал практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством», у которого будут последствия, и предложил создать парк из снесенных на Украине монументов.