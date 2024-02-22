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Лавров пожелал США «не подавиться за демократическим столом»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 февраля обратился к американским коллегам, пожелав им «не подавиться за демократическим столом». Так он прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное им на Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник: РИА "Новости"

На этом мероприятии Блинкен, комментируя соперничество США и Китая, заявил, что у остальных стран в мире есть выбор — быть за «столом международной системы или быть в его меню».

«Вот вам пожалуйста — подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — прокомментировал слова Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел G20 в Бразилии.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия давно перестала участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, так как она «переродилась за последние годы в такой междусобойчик, где Запад сам себя убеждает, что он везде и всегда прав и что так будет вечно».

Ранее в этот день на пленарном заседании совета Лавров подчеркнул, что европейская модель стратегической безопасности и предыдущие договоренности между Россией и США касательно сдерживания военных рисков разрушены практически до основания. Западные страны сконцентрировали свое внимание на отработке уголовных приемов по отъему суверенных активов и частной собственности.

Также 22 февраля Лавров заявил, что странам «двадцатки» необходимо взять на себя обязательства не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции. Министр напомнил, что «группа двадцати» была изначально создана как экономический формат в связи с тем, что в 2008 году США столкнулись с острым финансовым кризисом и тогда крупнейшие экономики мира смогли выработать эффективные решения.

21—22 февраля в Рио-де-Жанейро проходит двухдневное заседание глав МИД G20.

Лавров Сергей
G20
дипломатия