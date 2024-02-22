Лавров пожелал США «не подавиться за демократическим столом»

На этом мероприятии Блинкен, комментируя соперничество США и Китая, заявил, что у остальных стран в мире есть выбор — быть за «столом международной системы или быть в его меню».
Глава МИД РФ также отметил, что Россия давно перестала участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, так как она «переродилась за последние годы в такой междусобойчик, где Запад сам себя убеждает, что он везде и всегда прав и что так будет вечно».
Ранее в этот день на пленарном заседании совета Лавров подчеркнул, что европейская модель стратегической безопасности и предыдущие договоренности между Россией и США касательно сдерживания военных рисков разрушены практически до основания. Западные страны сконцентрировали свое внимание на отработке уголовных приемов по отъему суверенных активов и частной собственности.
Также 22 февраля Лавров заявил, что странам «двадцатки» необходимо взять на себя обязательства не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции. Министр напомнил, что «группа двадцати» была изначально создана как экономический формат в связи с тем, что в 2008 году США столкнулись с острым финансовым кризисом и тогда крупнейшие экономики мира смогли выработать эффективные решения.