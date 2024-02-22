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23 февраля будут закрыты все КПП на границе Молдовы и Румынии: Так фермеры ещё не угрожали

Будут заблокированы и подъездные дороги к таможне, и трассы.
Источник: Соцсети

Молдавские фермеры в пятницу, 23 февраля 2023, продолжат блокировать в Леушенах пункт пропуска через границу с Румынией, в том числе объездные трассы, и обещают, что и другие пункты пропуска через границу также будут блокированы их коллегами, поскольку власть Кишинёве отказывается слышать протестующих, что предложенные правительством меры поддержки недостаточны для спасения отрасли.