Молдавские фермеры в пятницу, 23 февраля 2023, продолжат блокировать в Леушенах пункт пропуска через границу с Румынией, в том числе объездные трассы, и обещают, что и другие пункты пропуска через границу также будут блокированы их коллегами, поскольку власть Кишинёве отказывается слышать протестующих, что предложенные правительством меры поддержки недостаточны для спасения отрасли.
23 февраля будут закрыты все КПП на границе Молдовы и Румынии: Так фермеры ещё не угрожали
Будут заблокированы и подъездные дороги к таможне, и трассы.