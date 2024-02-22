Сейм Латвии одобрил запрет на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

Согласно принятому документу, правительство должно в течение двух недель после вступления в силу поправок составить перечень продуктов, запрещенных для ввоза. В пресс-релизе приводятся данные Министерства сельского хозяйства Латвии, согласно которым за первые десять месяцев 2023 года Латвия импортировала сельхозпродукции из России на €280 млн. 90% общего объема импорта из РФ пришлось на корма для животных, зерно, горох и рапсовое масло, добавила пресс-служба.