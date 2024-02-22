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Кремль опубликовал видео поездки Путина за рулем КамАЗа

Кремль опубликовал видео поездки президента РФ Владимира Путина за рулем КамАЗа, которую он совершил ранее в четверг, 22 февраля, во время визита в Казань.

Тогда глава государства направился на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний в многофункциональной зоне дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Там президенту рассказали о развитии автодороги М-12, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, а также станет основой скоростного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км.

«Дорога хорошая. Машина хорошая», — отметил Путин после поездки.

Также в этот день Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М, который продлился около 30 минут. После приземления российский лидер поделился позитивными впечатлениями и заявил, что судно можно принимать в состав Вооруженных сил России.

Путин прибыл в Татарстан 21 февраля для участия в открытии «Игр будущего». Турнир объединил в себе традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Игры будут проходить с 21 февраля по 3 марта, в них примут участие 300 команд из 100 стран. В организации события будут задействованы 1,5 тыс. волонтеров из России и дружественных государств.

Путин Владимир
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