Кремль опубликовал видео поездки Путина за рулем КамАЗа

Тогда глава государства направился на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний в многофункциональной зоне дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Там президенту рассказали о развитии автодороги М-12, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, а также станет основой скоростного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км.
«Дорога хорошая. Машина хорошая», — отметил Путин после поездки.
Путин прибыл в Татарстан 21 февраля для участия в открытии «Игр будущего». Турнир объединил в себе традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Игры будут проходить с 21 февраля по 3 марта, в них примут участие 300 команд из 100 стран. В организации события будут задействованы 1,5 тыс. волонтеров из России и дружественных государств.