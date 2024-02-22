Кремль опубликовал видео поездки Путина за рулем КамАЗа

Путин прибыл в Татарстан 21 февраля для участия в открытии «Игр будущего». Турнир объединил в себе традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Игры будут проходить с 21 февраля по 3 марта, в них примут участие 300 команд из 100 стран. В организации события будут задействованы 1,5 тыс. волонтеров из России и дружественных государств.