Франция работает над изменением своего военного присутствия в Кот-д’Ивуаре

Бокель был назначен личным посланником президента Франции в Африке в начале текущего месяца. Ему была поставлена задача изменить статус, формат и миссию французских баз в Африке, отмечает радиостанция. Поездка в Кот-д’Ивуар стала его первой в новой должности. В 80-х годах Бокель занимал пост госсекретаря по торговле. Он также был государственным секретарем по вопросам сотрудничества и Франкофонии (стран, где распространен французский язык) при президенте Николя Саркози.