Молдова снова предоставит Украине гуманитарную помощь

Ранее стало известно о решении Еврокомиссии выделить гуманитарную помощь Молдове и Украине, она составит 83 миллиона евро. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ЕК, 75 миллионов евро из этой суммы выделено на гуманитарные проекты на Украине для оказания экстренной помощи, включая доступ к базовым потребностям, а 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове для адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения.