Молдова снова предоставит Украине гуманитарную помощь

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik.Республика Молдова предоставит Украине очередную партию гуманитарной помощи с целью поддержки населения, соответствующий документ утвердило правительство на заседании в среду.
Агентству материальных резервов поручено выдать Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям материальные ценности на сумму около 5 миллионов леев (порядка 250 тысяч евро) из государственного и мобилизационного резервов.
Министерство внутренних дел получит из резервного фонда правительства более 100 тысяч леев на транспортные расходы, чтобы обеспечить соответствующую помощь при транспортировке.
«Выделение этих ресурсов позволит осуществлять прием, подготовку и транспортировку гуманитарных грузов в места, где они необходимы», — уточнили в МВД.
Ранее стало известно о решении Еврокомиссии выделить гуманитарную помощь Молдове и Украине, она составит 83 миллиона евро. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ЕК, 75 миллионов евро из этой суммы выделено на гуманитарные проекты на Украине для оказания экстренной помощи, включая доступ к базовым потребностям, а 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове для адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения.