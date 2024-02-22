Явка за три дня досрочного голосования в Беларуси превысила 24%

Всего в республике образовано 5411 избирательных участков, в Минске их почти 700. На 110 депутатских мест в нижней палате парламента претендуют 265 кандидатов. Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрированы 18802 человека, и они претендуют на более чем 12 тысяч мест.