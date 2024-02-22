Явка за три дня досрочного голосования в Беларуси превысила 24%

МИНСК, 22 фев — Sputnik. По итогам трех дней досрочного голосования в Беларуси свои голоса за депутатов парламента и местных советов отдали 24,44% избирателей от их общего числа по стране, сообщается на сайте Центризбиркома.
Самый высокий показатель отмечен в Гомельской области — здесь явка составила 30,68%. На втором месте оказалась Могилевская область — в этом регионе уже проголосовали 26,07% избирателей. В Брестской области явка сложилась на уровне 25,48%, в Минской — 23,56%, в Витебской — 23,39%.
Самый низкий показатель по итогам трех дней досрочного голосования наблюдается в Гродненской области. Здесь проголосовали 20,30% избирателей.
Явка с начала досрочного голосования в столице составила 21,35%.
Досрочное голосование проходит в Беларуси с 20 по 24 февраля, а 25 февраля состоится основной день голосования. В стране выбирают депутатов Палаты представителей и местных советов. Причем за последних имеют право голосовать и граждане России, постоянно проживающие в Беларуси. Таковых, по данным ЦИК, около 95 тысяч.
Всего в республике образовано 5411 избирательных участков, в Минске их почти 700. На 110 депутатских мест в нижней палате парламента претендуют 265 кандидатов. Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрированы 18802 человека, и они претендуют на более чем 12 тысяч мест.