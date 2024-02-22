Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с оскорбительными высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Источник: Reuters

«Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — говорится в заявлении посла, распространенном через Telegram-канал российского диппредставительства.

По его словам, ситуацию вряд ли получится урегулировать простыми извинениями.

«Вряд ли нынешнюю ситуацию удастся урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут», — говорится в заявлении. «Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию», — отметил Антонов, подчеркнув, что по мере приближения к выборам в США «такого рода эскапады становятся рутинными».

Антонов отметил, что непозволительная риторика властей США говорит лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в политике в отношении России.

«Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России», — указано в заявлении.

Байден Джо
дипломатия
Путин Владимир