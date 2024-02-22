Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

«Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — говорится в заявлении посла, распространенном через Telegram-канал российского диппредставительства.
По его словам, ситуацию вряд ли получится урегулировать простыми извинениями.
«Вряд ли нынешнюю ситуацию удастся урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут», — говорится в заявлении. «Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию», — отметил Антонов, подчеркнув, что по мере приближения к выборам в США «такого рода эскапады становятся рутинными».
Антонов отметил, что непозволительная риторика властей США говорит лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в политике в отношении России.
«Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России», — указано в заявлении.