Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

«Вряд ли нынешнюю ситуацию удастся урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут», — говорится в заявлении. «Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию», — отметил Антонов, подчеркнув, что по мере приближения к выборам в США «такого рода эскапады становятся рутинными».