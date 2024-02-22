Посол ЕС в Киеве заявила, что новый пакет санкций против РФ примут 23 февраля

В среду председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. По информации европейских СМИ, этот пакет станет одним из самых слабых с начала специальной военной операции. В него должны войти около 200 физических и юридических лиц, включая компании из Китая, Индии, Турции и ряда других стран, сотрудничающих с Россией для преодоления санкционной блокады Запада.