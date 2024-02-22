Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

США допустили возможность поставки Украине ракет увеличенной дальности

Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи поставок ракет увеличенной дальности ATACMS Украине. Об этом сообщили в Белом доме.
Источник: AP 2023

Уточняется, что Вашингтон по-прежнему допускает возможность поставки данных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Соединенные Штаты склоняются к возможной отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.

В свою очередь, в России не сомневаются в том, что западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.