США допустили возможность поставки Украине ракет увеличенной дальности

Уточняется, что Вашингтон по-прежнему допускает возможность поставки данных баллистических ракет.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Соединенные Штаты склоняются к возможной отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.
В свою очередь, в России не сомневаются в том, что западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.