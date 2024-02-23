«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — сообщил журналист.
По словам Ланкастера, жительница населенного пункта, с которой он пообщался, заявила, что это место было неотъемлемой частью России, и должно оставаться таковым всегда.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.