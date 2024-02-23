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Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки ждали прихода россиян десять лет

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер.
Источник: © РИА Новости

«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — сообщил журналист.

По словам Ланкастера, жительница населенного пункта, с которой он пообщался, заявила, что это место было неотъемлемой частью России, и должно оставаться таковым всегда.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.