Байден встретился с Навальной

МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были «заготовлены заранее» — буквально через 15 минут после сообщения УФСИН «бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения». Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них «бревно в глазу» с Джулианом Ассанжем.