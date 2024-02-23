Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин отметил, что этот праздник — один из самых почитаемых в России. «Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы и безопасность граждан, суверенитет и независимость России», — указал глава государства.