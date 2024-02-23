Нуланд: новые санкции против России будут «разрушительными»

«У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней», — рассказала госпожа Нуланд во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).
Она уточнила, что подавляющее большинство санкций затронет российский ОПК, чтобы «закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить». Виктория Нуланд добавила, что позднее США также введут другие санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом накануне также говорил президент Джо Байден.
Вчера, 22 февраля, Великобритания расширила санкции против России. Под ограничения попало в том числе руководство УГМК, АЛРОСА и НОВАТЭКа. Также введены санкции против «Арктик СПГ-2». Евросоюз в настоящий момент готовит 13-й пакет санкций в отношении России. Предполагается, что ограничения введут в отношении 193 физических и юридических лиц. Пакет планируют утвердить завтра, 24 февраля.
Лаура Кеффер