Нуланд: новые санкции против России будут «разрушительными»

Она уточнила, что подавляющее большинство санкций затронет российский ОПК, чтобы «закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить». Виктория Нуланд добавила, что позднее США также введут другие санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом накануне также говорил президент Джо Байден.