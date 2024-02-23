Чиновников Узбекистана обязали раз в месяц пересаживаться на автобусы

Цель общественного проекта «День без автомобиля» — сокращение передвижения автомобилей в Ташкенте и уменьшения негативного воздействия выхлопных газов на экологию.
Ограничение не будет распространяться на общественный транспорт, а также машины специальных и экстренных служб.
Руководящим и другим работникам всех республиканских и органов исполнительной власти на местах, здания которых расположены в Ташкенте, поручено «показывать личный пример путём прибытия на рабочее место на общественном транспорте».