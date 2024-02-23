Чиновников Узбекистана обязали раз в месяц пересаживаться на автобусы

Президент Узбекистана запустил проект «День без автомобиля». Согласно его положению, все чиновники, работающие в Ташкенте, обязаны раз в месяц «показывать личный пример» и добираться до работы на общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Газета.uz.