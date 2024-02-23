Пашинян: участие Армении в ОДКБ заморожено

Никол Пашинян также подверг критике позицию российских властей. Он утверждает, что несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». По его словам, «эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает». Пашинян также выразил обеспокоенность задержанием в Армении уехавшего от мобилизации россиянина Дмитрия Сетракова, назвав это «похищением».