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Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии

Глава российского МИДа Сергей Лавров провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Министр передал ему привет от президента РФ Владимира Путина.
Источник: РИА "Новости"

«Наряду с теплым приветом просил передать, что готов к взаимодействию по любым вопросам двусторонних отношений, международной и региональной политики», — сказал господин Лавров в начале встречи (цитата по ТАСС). Он также изложил оценки Россией интервью господина Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Господин Лула да Силва пообещал, что приедет в РФ на саммит стран БРИКС, который планируется в октябре, передает Reuters со ссылкой на его пресс-службу. МИД России опубликовал фото встречи.

Вчера, 22 февраля, СМИ писали, что поездка Сергея Лаврова в город Бразилиа на переговоры с Лулой да Силвой может сорваться из-за отсутствия гарантий получения топлива для заправки борта, на котором министр прибыл в Бразилию. Местная компания Vibra не смогла гарантировать продажу топлива для российского воздушного судна из-за опасений вторичных санкций со стороны США. Вечером представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолет министра был благополучно заправлен, «логистику бразильская сторона обеспечила».

Глава МИД РФ прилетел в Рио-де-Жанейро из Гаваны. В Бразилии господин Лавров принял участие в заседании министров G20.

Лаура Кеффер

Лавров Сергей
дипломатия