Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии

Вчера, 22 февраля, СМИ писали, что поездка Сергея Лаврова в город Бразилиа на переговоры с Лулой да Силвой может сорваться из-за отсутствия гарантий получения топлива для заправки борта, на котором министр прибыл в Бразилию. Местная компания Vibra не смогла гарантировать продажу топлива для российского воздушного судна из-за опасений вторичных санкций со стороны США. Вечером представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолет министра был благополучно заправлен, «логистику бразильская сторона обеспечила».