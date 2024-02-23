Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии

«Наряду с теплым приветом просил передать, что готов к взаимодействию по любым вопросам двусторонних отношений, международной и региональной политики», — сказал господин Лавров в начале встречи (цитата по ТАСС). Он также изложил оценки Россией интервью господина Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Вчера, 22 февраля, СМИ писали, что поездка Сергея Лаврова в город Бразилиа на переговоры с Лулой да Силвой может сорваться из-за отсутствия гарантий получения топлива для заправки борта, на котором министр прибыл в Бразилию. Местная компания Vibra не смогла гарантировать продажу топлива для российского воздушного судна из-за опасений вторичных санкций со стороны США. Вечером представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолет министра был благополучно заправлен, «логистику бразильская сторона обеспечила».
Глава МИД РФ прилетел в Рио-де-Жанейро из Гаваны. В Бразилии господин Лавров принял участие в заседании министров G20.
Лаура Кеффер