Кирби: слова Байдена о Путине вызваны беспокойством за безопасность США

Он утверждает, что Джо Байден «говорит не только из-за внутреннего чувства серьезности угрозы», но и с точки зрения человека, который долго занимается политикой. «И он знает, о чем говорит. Он знает этих лидеров, и он знает об этих вызовах. И он говорит о них открыто и прямо, поскольку именно так нам нужно воспринимать угрозу со стороны России: открыто, прямо и прозрачно», — добавил Кирби.