«Апостроф»: украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей

Издание разместило видео украинского водителя Александра Климова, который опубликовал в TikTok кадры с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По утверждению Климова, эта сельхозтехника была привезена из «зоны боевых действий» к КПП «Долгобичув — Угринов».
Автор видео возмутился действиями польских фермеров, жалующихся на то, как «им плохо» из-за украинцев.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.