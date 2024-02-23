Карлсон назвал смехотворными все обвинения против Трампа

«Обвинения, которые сейчас предъявляются Дональду Трампу, все без исключения смехотворны», — сказал он в четверг, опубликовав соответствующую видеозапись на своей странице в X (ранее Twitter).
Трамп является фигурантом нескольких дел, в частности, о штурме Капитолия, о хранении секретных документов, а также о связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.
Сам бывший американский президент неоднократно заявлял, что все обвинения являются политическими, и называл сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм».