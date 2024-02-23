МВФ сообщил о рабочей договоренности с Украиной о выделении транша в $880 млн

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой МВФ, соглашение на рабочем уровне предполагает выделение Киеву транша в размере $880 млн. В документе подчеркивается, что договоренности должны быть одобрены руководством МВФ и советом исполнительных директоров организации. Агентство Reuters ранее сообщало, что они рассмотрят этот вопрос во второй половине марта.