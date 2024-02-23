Маск назвал ироничным факт управления США престарелым Джо Байденом

9 февраля врач бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что Байдену необходимо пройти тестирование умственных способностей, если он собирается баллотироваться на второй срок. Джексон напомнил, что еще во времена, когда Байден был кандидатом в президенты, он говорил, что «у этого человека нет когнитивных способностей или способностей, чтобы быть главой нашего государства».