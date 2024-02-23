Маск назвал ироничным факт управления США престарелым Джо Байденом

«Действительно иронично», — написал он 22 февраля в комментарии к посту пользователя Kristennetten.
«Есть странная поговорка, будто США основали старые белые парни, это неправда — ими были молодые и страстные люди, стремившиеся уйти от чрезмерного вмешательства европейских правительств. Ирония в том, что теперь престарелый белый парень управляет чрезмерно амбициозным правительством», — сказано в посте.
К нему также приложена ссылка на перечень отцов-основателей США с указанием их возрастов (Джеймс Монро — 18 лет, Александр Гамильтон — 21 год, Томас Джефферсон — 33 года, Джордж Вашингтон — 44 года и так далее) и видеоролик, на котором Байден и вице-президент Камала Харрис нетвердой походкой следуют к трапу вертолета. Видео подписано: «Лидеры США, 2024 год».
21 февраля опрос зарегистрированных избирателей Квиннипекского университета показал, что почти 70% американцев считают действующего президента Байдена слишком старым, чтобы поддерживать его переизбрание на второй срок. 64% избирателей проголосовали за то, что умственное состояние Байдена неудовлетворительное для того, чтобы переизбираться.
9 февраля врач бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что Байдену необходимо пройти тестирование умственных способностей, если он собирается баллотироваться на второй срок. Джексон напомнил, что еще во времена, когда Байден был кандидатом в президенты, он говорил, что «у этого человека нет когнитивных способностей или способностей, чтобы быть главой нашего государства».
До этого, 6 февраля, NBC News провел опрос, согласно результатам которого 62% американских избирателей обеспокоены физическим и психическим состоянием действующего президента. Днем ранее компания Rasmussen Reports представила результаты аналогичного опроса, согласно которым 59% потенциальных избирателей в США считают, что Байден теряет остроту ума. Также большинство из них подозревают, что СМИ пытаются скрыть снижение когнитивных способностей президента.
81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.