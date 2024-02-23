Накануне Великобритания ввела санкции против ряда компаний из нескольких стран, включая Китай. В список попали три компании, базирующиеся в КНР: Finder Technology LTD и JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited… и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD.
В заявлении китайского посольства в Великобритании, размещенном на официальном сайте дипмиссии, подчеркивается, что санкции Великобритании в отношении соответствующих компаний являются односторонними действиями, не имеющими основы в международном праве, и Китай «решительно выступает против».
В дипмиссии также подчеркнули, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно выступал за политическое урегулирование и переговоры.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.