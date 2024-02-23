Участники СВО из Ольхонского района обратились к Фетисову с просьбой помочь

Военнослужащие из Ольхонского района записали видеообращение из зоны СВО к председателю Всероссийского общества охраны природы, звезде хоккея Вячеславу Фетисову, который прибыл в Иркутскую область, чтобы сыграть в хоккей на льду Байкала. Бойцы пояснили, что по указу президента им положены земельные участки, но из-за закона об охране Байкала этот процесс был приостановлен.
«Наши предки проживали там сотни лет, и мы тоже хотим жить на этой земле достойно свой век. Просим вас помочь в этом вопросе. Спасибо за понимание. Победа будет за нами!», — обратились к Фетисову военнослужащие.
Напомним, что ранее болевые точки Байкальской природной территории обсуждают депутаты Госдумы, общественники, представители региональной власти и бизнеса, экологи и ученые. После принятия в первом чтении законопроекта, который разрешает сплошную санитарную рубку на БПТ, вокруг охраны Байкала поднялся настоящий ажиотаж. Мнение разделилось на два лагеря — одни категорически против любых изменений в законодательстве и выступают за неприкосновенность территории, другие уверены, что поправки необходимы для обеспечения безопасности местных жителей и соблюдения их законных прав.
Добавим, поправки в ФЗ № 94 «Об охране озера Байкал» были приняты в первом чтении. Одними из главных инициаторов изменений закона стали депутаты и сенаторы от Байкальского региона, входящих в межфракционную рабочую группу «Байкал». Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ранее не раз выступал против поправок в законодательство.