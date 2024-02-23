Участники СВО из Ольхонского района обратились к Фетисову с просьбой помочь

Напомним, что ранее болевые точки Байкальской природной территории обсуждают депутаты Госдумы, общественники, представители региональной власти и бизнеса, экологи и ученые. После принятия в первом чтении законопроекта, который разрешает сплошную санитарную рубку на БПТ, вокруг охраны Байкала поднялся настоящий ажиотаж. Мнение разделилось на два лагеря — одни категорически против любых изменений в законодательстве и выступают за неприкосновенность территории, другие уверены, что поправки необходимы для обеспечения безопасности местных жителей и соблюдения их законных прав.