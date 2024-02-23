Глава МИД Турции призвал реформировать всю систему ООН

По данным телеканала, во время выступления на сессии «Реформа глобального управления» турецкий министр сказал, что СБ ООН «не предпринял никаких шагов» по многим вопросам, особенно по кризису в секторе Газа. Фидан убежден, что это «бросает тень на репутацию» всей ООН. По его словам, необходима «более демократическая, подотчетная» система ООН, основанная на международном праве.
Хакан Фидан также отметил, что международная финансовая система должна быть более инклюзивной, прозрачной и устойчивой. По его мнению, финансовым институтам и банкам надо проводить политику, учитывающую интересы развивающихся и бедных стран, в противном случае G20 не достигнет своей цели устойчивого развития.
О необходимости реформировать СБ ООН ранее говорила Индия, призвав включить в совет страны Латинской Америки, Африки и Азии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что изменения в СБ ООН требуются из-за «неустойчивости» организации. Кремль согласился с необходимостью реформ в СБ ООН.
Лаура Кеффер