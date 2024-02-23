Глава МИД Турции призвал реформировать всю систему ООН

По данным телеканала, во время выступления на сессии «Реформа глобального управления» турецкий министр сказал, что СБ ООН «не предпринял никаких шагов» по многим вопросам, особенно по кризису в секторе Газа. Фидан убежден, что это «бросает тень на репутацию» всей ООН. По его словам, необходима «более демократическая, подотчетная» система ООН, основанная на международном праве.