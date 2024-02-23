Шойгу в штабе объединенной группировки войск вручил госнаграды участникам СВО

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. За проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали “За отвагу” и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.