Шойгу в штабе объединенной группировки войск вручил госнаграды участникам СВО

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. За проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали “За отвагу” и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.
Министр поздравил военнослужащих с получением наград. «Уверен, награды не последние, — отметил Шойгу. — Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами».
В Минобороны РФ добавили, что после завершения церемонии Шойгу вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравили с Днем защитника Отечества военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твердого духа и новых побед.