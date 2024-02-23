Путин пообещал ускорить реконструкцию двух пограничных пунктов на границе с КНР в Приморье

Реконструкцию двух пограничных пунктов в Приморском крае на границе с КНР постараются ускорить. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями логистических компаний и водителями грузовиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
Президент России отметил, что в этом заинтересованы перевозчики и само государство. Российские власти постараются ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска «Краскино» и «Пограничный» в районе Владивостока на границе с Китаем.
«Да-да, вы правы абсолютно, — отреагировал глава государства на соответствующую просьбу на встрече. — Тем более такой огромный поток, он в разы увеличился. И в Китай, а потом и дальше. Там есть, над чем работать».
Путин напомнил, что к концу 2025 года эти пункты пропуска должны быть уже реконструированы. По возможности, процесс ускорят.
По словам президента, в этом заинтересованы и китайские друзья. Ведь у них тоже увеличились обороты.