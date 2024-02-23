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Нуланд: Киеву надо вести переговоры, когда он будет в более выгодном положении

Власти США считают, что время для мирных переговоров по Украине пока не пришло, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По ее мнению, Киеву нужно начинать переговоры, когда он «будет находиться в более сильной позиции».
Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что США выступают против паузы в боевых действиях или «фальшивого мира» на Украине. «Однако я беспокоюсь по поводу того, что, пока Путин остается у власти, он никогда не откажется от основной цели, заключающейся в том, чтобы подчинить Украину», — сказала Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Она отрицает, что США диктуют Украине, когда возобновлять переговоры. «Войны обычно заканчиваются переговорами какого-то рода. Но мы не будем выбирать этот момент для Украины. Украина сама примет эти решения», — добавила Виктория Нуланд.

В мае 2022 года Украина прекратила мирные переговоры с Россией. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Путин уверен, что Москва и Киев «рано или поздно смогут договориться».

Лаура Кеффер