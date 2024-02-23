Нуланд: Киеву надо вести переговоры, когда он будет в более выгодном положении

Она отметила, что США выступают против паузы в боевых действиях или «фальшивого мира» на Украине. «Однако я беспокоюсь по поводу того, что, пока Путин остается у власти, он никогда не откажется от основной цели, заключающейся в том, чтобы подчинить Украину», — сказала Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (цитата по ТАСС).