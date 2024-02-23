Лукашенко поздравил белорусов с 23 февраля

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе президента.
«Этот праздник неразрывно связан с борьбой белорусов за суверенитет и независимость, за право жить свободно на родной земле», — говорится в сообщении.
По словам главы государства, лучшие качества белорусов сильнее всего проявились во время Великой Отечественной войны. В то время защищали свою большую страну все от мала до велика.
«Мы бережно храним память об этом подвиге и в год 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков — особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам», — отметил Лукашенко.
Он заверил, что в республике гордятся защитниками Родины любого поколения, которые выполнили свой военный долг, как в Афганистане, так и в других странах во всем мире.
Глава государства выразил уверенность, что у белорусской армии сейчас все, что нужно, чтобы дать отпору любым агрессорам и отстоять мир в республике.
«Созданная в стране система территориальной обороны и народного ополчения придает делу защиты Отечества поистине всенародный характер», — резюмировал он.