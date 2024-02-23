Досрочное голосование продолжается на выборах в Беларуси 23 февраля 2024

Досрочное голосование на выборах депутатов продолжается в Беларуси в пятницу, 23 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Сообщается, что время работы участков для голосования установлено с 12 до 19 часов и без перерыва на обед. Избирателям, которые захотят проголосовать досрочно, не нужно будет предъявлять официальное подтверждение, связанное с причиной, почему нет возможности проголосовать в основной день выборов 25 февраля.
Бюллетени будут выдавать белорусам при предъявлении паспорта, идентификационной карты, биометрического паспорта. Также будет возможность получить бюллетени, предъявив водительские права, военный билет, служебное удостоверение сотрудника государственных органов или организаций. Бюллетень выдадут и при предъявлении студенческого или ученического билета, пенсионного удостоверения, а также удостоверения инвалида при наличии в нем фото.
В ЦИК заметили, что у избирателя, допустившего ошибку или испортившего бюллетень в момент голосования, будет возможность обратиться за заменой к членам участковой комиссии. Но подобным правом воспользоваться можно только один раз. Кроме того, в ведомстве напомнили, что снимать на фото и видео заполненные бюллетени запрещено.