Досрочное голосование продолжается на выборах в Беларуси 23 февраля 2024

В ЦИК заметили, что у избирателя, допустившего ошибку или испортившего бюллетень в момент голосования, будет возможность обратиться за заменой к членам участковой комиссии. Но подобным правом воспользоваться можно только один раз. Кроме того, в ведомстве напомнили, что снимать на фото и видео заполненные бюллетени запрещено.