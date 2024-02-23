Захарова высказалась о решении Литвы закрыть погранпункты для россиян

Таким образом она прокомментировала решение Литвы закрыть погранпункты для россиян. Захарова отметила, что речь идет как о пассажирском, так и грузовом транзите. Она обвинила Вильнюс в очередной попытке «любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности». «Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — высказалась представитель ведомства.