Израиль согласился пропустить партию муки из США в сектор Газа

«Израиль согласился на новую договоренность, которая позволит продолжить массовую поставку американской муки для гражданского населения Газы после того, как крайне правый министр финансов Бецалель Смотрич заблокировал ее доставку более чем на месяц», — передают журналисты.
Уточняется, что партия продовольственной помощи рассчитана на 1,5 млн человек. Поставками, которые продлятся пять месяцев, займется Всемирная продовольственная программа, а не Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее в организации заявили, что не смогут продолжить свою деятельность в секторе Газа и Ближневосточном регионе после февраля, поскольку ряд стран приостановил финансирование агентства на фоне подозрения его в причастности к атакам на Израиль 7 октября.
Также журналисты сообщили, что задержка поставки из-за решения Смотрича разозлила администрацию президента США Джо Байдена, так как в Вашингтоне все это время говорили о выполнении обязательств Израиля относительно данного вопроса. Теперь, когда договоренность достигнута вновь, поставки могут продолжиться незамедлительно, говорится в материале газеты.
До этого, 20 февраля, агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу правительства анклава сообщило, что сектору Газа грозит массовый голод, жертвами которого могут стать более 700 тыс. человек. Пресс-служба властей сектора Газа призвала снять израильскую блокаду и разрешить въезд 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью в течение следующих двух дней.
В тот же день США в очередной раз наложили вето на принятие предложенной Алжиром резолюции в Совете Безопасности (СБ) ООН с призывом о прекращении огня в секторе Газа. Проект получил поддержку от 13 членов СБ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что данное решение Вашингтона показывает его отношение к людям во время ухудшающейся обстановки в регионе.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.