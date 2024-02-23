Израиль согласился пропустить партию муки из США в сектор Газа

В тот же день США в очередной раз наложили вето на принятие предложенной Алжиром резолюции в Совете Безопасности (СБ) ООН с призывом о прекращении огня в секторе Газа. Проект получил поддержку от 13 членов СБ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что данное решение Вашингтона показывает его отношение к людям во время ухудшающейся обстановки в регионе.