Утверждена Госпрограмма по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в 2024 году

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В республике принят Указ президента «О Государственной программе по реализации Стратегии “Узбекистан — 2030” в “Год поддержки молодежи и бизнеса”, сообщает Минюст.
Документом утверждены в разрезе направлений:
планы практических мероприятий на 2024 год;
перечни проектов нормативно-правовых актов, подлежащих разработке в 2024 году.
План практических мероприятий состоит из следующих 5 направлений и в общей сложности 100 целей:
создание достойных условий каждому человеку для реализации своего потенциала;
обеспечение благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста;
экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды;
обеспечение верховенства закона, организации государственного управления, ориентированного на служение народу;
последовательное продолжение политики, основанной на принципе «Безопасное и миролюбивое государство».
Предварительно проект указа президента о реализации госпрограммы в текущем году прошел общественное обсуждение.