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Утверждена Госпрограмма по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в 2024 году

План практических мероприятий состоит из 5 направлений и в общей сложности 100 целей.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В республике принят Указ президента «О Государственной программе по реализации Стратегии “Узбекистан — 2030” в “Год поддержки молодежи и бизнеса”, сообщает Минюст.

Документом утверждены в разрезе направлений:

планы практических мероприятий на 2024 год;

перечни проектов нормативно-правовых актов, подлежащих разработке в 2024 году.

План практических мероприятий состоит из следующих 5 направлений и в общей сложности 100 целей:

создание достойных условий каждому человеку для реализации своего потенциала;

обеспечение благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста;

экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды;

обеспечение верховенства закона, организации государственного управления, ориентированного на служение народу;

последовательное продолжение политики, основанной на принципе «Безопасное и миролюбивое государство».

Предварительно проект указа президента о реализации госпрограммы в текущем году прошел общественное обсуждение.