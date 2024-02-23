Токаев оценил итоги годовой работы Конституционного суда

«Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в настоящее время на рассмотрении Мажилиса Парламента находятся предложения об условиях оказания гражданам гарантированной юридической помощи в рамках конституционного производства, а также учета принятых решений Конституционного суда и обзора судебной практики в рамках правового мониторинга и нормотворческой деятельности», — отмечено в публикации.